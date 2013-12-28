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Udgået
SCF246/00
6 m+
Den bløde tud er nænsom mod tandkødet.
Nem at drikke af, nem at rengøre
Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, med undtagelse af glasflaskerne og Grown-up-kopper/My First Big Kid-kopper. Du kan altså sammensætte din perfekte kop, der passer til din babys individuelle udviklingsbehov.
2.3
ud af 5
7
Anmeldelser
silmarifo
28/12/2013
Deutschland
sehr zufrieden
Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Marine
13/08/2014
Suisse
bon
Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Becs souples
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Becs souples
Julia27
23/01/2014
Deutschland
Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung
An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
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