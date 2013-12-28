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  • Drikketude i blødt materiale
  • Drikketude i blødt materiale

Udgået

Philips AventDrikketude i blødt materiale

SCF246/00

2.3
| (7) Anmeldelser
Drikketude i blødt materiale
Philips Avent SCF246/11-drikketude i blødt materiale er designet til sarte gummer og er det ideelle første skridt ved overgangen fra amning eller sutteflaske til en drikkekop. Med drypfri ventil, der er nem at drikke af og gøre ren.
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Drikketude i blødt materiale

  • 6 m+

Nænsom mod tandkødet

Den bløde tud er nænsom mod tandkødet.

Patenteret drypfri ventil

Nem at drikke af, nem at rengøre

Kompatibel med Philips Avent-flasker og -kopper

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, med undtagelse af glasflaskerne og Grown-up-kopper/My First Big Kid-kopper. Du kan altså sammensætte din perfekte kop, der passer til din babys individuelle udviklingsbehov.

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Anmeldelser

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2.3

ud af 5

7

Anmeldelser

3

28/12/2013

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

13/08/2014

Suisse

Suisse

bon

Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Becs souples

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Becs souples

23/01/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung

An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 