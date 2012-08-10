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Udgået
Rejsesæt
Alt det, du har brug for, for at opretholde din mælkeforsyning, og malke og opbevare din modermælk, når du er væk fra din baby.
De patenterede massagepuder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig ind og ud og efterligner derved babyens sutterytme, og det hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt nedløb.
Det nænsomme suge-vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm, så du skal pumpe mindre.
4.5
ud af 5
29
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Mel2293
10/08/2012
United Kingdom
Easy to use!
Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.