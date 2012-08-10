ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Behageligt design
  • Behageligt design
  • Behageligt design
  • Behageligt design

Udgået

Philips AventElektronisk enkeltbrystpumpe

SCF292/13

4.5
| (29) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt
Behageligt design
Vores unikke BPA-fri pumpe til rejsebrug er designet med en elektronisk hukommelse, der giver dig kontrollen, fordi den lærer og viderefører din personlige pumpestil.
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Mærke anbefalet af mødre verden over1

Inspireret af naturen

Behageligt design

  • Rejsesæt

Isoleret rejsetaske og køleelementer

Isoleret rejsetaske og køleelementer

Alt det, du har brug for, for at opretholde din mælkeforsyning, og malke og opbevare din modermælk, når du er væk fra din baby.

Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby

Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby

De patenterede massagepuder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig ind og ud og efterligner derved babyens sutterytme, og det hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt nedløb.

Nænsomt vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm

Det nænsomme suge-vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm, så du skal pumpe mindre.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

29

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

3
2

10/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use!

Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF292/01 Single electronic breast pump

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 