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Udgået
Med 125 ml flaske
Fem bløde, bladformede massageenheder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig blidt ind og ud og arbejder aktivt sammen med vakuummet for at efterligne din babys sutterytme.
Det nænsomme suge-vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm, så du skal pumpe mindre.
De patenterede massagepuder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig ind og ud og efterligner derved babyens sutterytme, og det hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt nedløb.
4.2
ud af 5
9
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Brit
16/01/2011
Danmark
Bryst pumpe
Som phillips selv skriver: en flot anden plads, efter baby selv. Evnen til at tømme brystet hurtigt og godt. Dog er der en del rengøring. Men den er god super god.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Manuel brystpumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Manuel brystpumpe
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Handmilchpumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Handmilchpumpe
Kat261
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Handkolf
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Handkolf
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011
Det er klinisk dokumenteret, at den er hurtigere til at presse mælk ud over en periode på 20 minutter end en dobbelt hospitalsbrystpumpe, når den bruges i forbindelse med sekventiel pumpning hos mødre, der har født for tidligt.