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  • Malk mere mælk ud. Hurtigt.
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  • Malk mere mælk ud. Hurtigt.
  • Malk mere mælk ud. Hurtigt.
  • Malk mere mælk ud. Hurtigt.

Udgået

Philips AventManuel brystpumpe

SCF300/20

4.2
| (9) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Malk mere mælk ud. Hurtigt.
Den unikke manuelle Philips Avent SCF300/20-brystpumpe uden BPA sikrer dig øget effektivitet. Det er klinisk dokumenteret, at den pumper mere mælk ud end en dobbelt elektrisk hospitalspumpe*.
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Brystpumpe inspireret af naturen

Malk mere mælk ud. Hurtigt.

  • Med 125 ml flaske

Patenterede massagepuder

Patenterede massagepuder

Fem bløde, bladformede massageenheder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig blidt ind og ud og arbejder aktivt sammen med vakuummet for at efterligne din babys sutterytme.

Nænsomt vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm

Det nænsomme suge-vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm, så du skal pumpe mindre.

Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby

Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby

De patenterede massagepuder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig ind og ud og efterligner derved babyens sutterytme, og det hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt nedløb.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

9

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

3
1

16/01/2011

Danmark

Danmark

Bryst pumpe

Som phillips selv skriver: en flot anden plads, efter baby selv. Evnen til at tømme brystet hurtigt og godt. Dog er der en del rengøring. Men den er god super god.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Manuel brystpumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Manuel brystpumpe

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Handmilchpumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Handmilchpumpe

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Handkolf

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF300/20 Handkolf

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. Det er klinisk dokumenteret, at den er hurtigere til at presse mælk ud over en periode på 20 minutter end en dobbelt hospitalsbrystpumpe, når den bruges i forbindelse med sekventiel pumpning hos mødre, der har født for tidligt.