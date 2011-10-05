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Udgået

Philips AventElektronisk enkeltbrystpumpe

SCF302/01

4.2
| (18) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Behageligt design
Den unikke manuelle Philips Avent SCF302/01-brystpumpe uden BPA sikrer dig øget effektivitet. Det er klinisk dokumenteret, at den pumper mere mælk ud end en dobbelt elektrisk hospitalspumpe*.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Brystpumpe inspireret af naturen

Behageligt design

Nænsomt vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm

Det nænsomme suge-vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm, så du skal pumpe mindre.

Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby

Bløde massagepuder stimulerer et naturligt nedløb ligesom en baby

De patenterede massagepuder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig ind og ud og efterligner derved babyens sutterytme, og det hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt nedløb.

Imiterer og fortsætter din pumperytme

Imiterer og fortsætter din pumperytme

Den elektroniske hukommelse lærer og, med et tryk på en knap, fortsætter din egen pumperytme.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

18

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

2
1

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product!

Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

30/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Electric Pump

The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

08/03/2018

España

España

Muy practico un tamaño perfecto

Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Extractor de leche individual

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Extractor de leche individual

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 