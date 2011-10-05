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Udgået
Det nænsomme suge-vakuum efterligner babyens sutten og giver jævn mælkestrøm, så du skal pumpe mindre.
De patenterede massagepuder i Philips Avent-brystpumpen bevæger sig ind og ud og efterligner derved babyens sutterytme, og det hjælper med at stimulere et hurtigt, naturligt nedløb.
Den elektroniske hukommelse lærer og, med et tryk på en knap, fortsætter din egen pumperytme.
4.2
ud af 5
18
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Louis123
05/10/2011
United Kingdom
Good product!
Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
bean
30/11/2010
United Kingdom
Electric Pump
The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Extractor de leche individual
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF302/01 Extractor de leche individual
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.