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Udgået
Med 125 ml flaske
Det nænsomme suge-vakuum i Philips Avent-brystpumpen efterligner babyens naturlige sutterytme og pumper mere mælk ud end en elektrisk hospitalsdobbeltpumpe*
Den unikke, aktive massagepude er designet til at stimulere det naturlige nedløb
Gør dit liv nemmere ved at pumpe ud direkte i vores store udvalg af Philips Avent-flasker og beholdere til køleskabet og fryseren
4.3
ud af 5
45
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
ziggy1
14/09/2011
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/20 Manuell bröstpump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/20 Manuell bröstpump
NatalieandMax
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/12 Manual breast pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/12 Manual breast pump
Clare29
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/12 Manual breast pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/12 Manual breast pump
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.
Det er klinisk dokumenteret, at den er hurtigere til at presse mælk ud over en periode på 20 minutter end en dobbelt hospitalsbrystpumpe, når den bruges i forbindelse med sekventiel pumpning hos mødre, der har født for tidligt.