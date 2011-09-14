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Udgået

Philips AventManuel brystpumpe

SCF310/20

4.3
| (45) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Behageligt design
Hvis du er stresset eller har travlt, kan det være vanskeligere at amme, og det kan også påvirke din mælkeproduktion. Vores Philips Avent SCF310/20-brystpumpe er designet til at gøre din amning så behagelig som muligt.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Brystpumpe til optimal komfort med massagepuder

Behageligt design

  • Med 125 ml flaske

Klinisk dokumenterede resultater*

Klinisk dokumenterede resultater*

Det nænsomme suge-vakuum i Philips Avent-brystpumpen efterligner babyens naturlige sutterytme og pumper mere mælk ud end en elektrisk hospitalsdobbeltpumpe*

Patenteret 5-bladformet massagepude

Patenteret 5-bladformet massagepude

Den unikke, aktive massagepude er designet til at stimulere det naturlige nedløb

Unikt system til nem opbevaring af mælk

Unikt system til nem opbevaring af mælk

Gør dit liv nemmere ved at pumpe ud direkte i vores store udvalg af Philips Avent-flasker og beholdere til køleskabet og fryseren

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

45

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

14/09/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/20 Manuell bröstpump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/20 Manuell bröstpump

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/12 Manual breast pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/12 Manual breast pump

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/12 Manual breast pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF310/12 Manual breast pump

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. Det er klinisk dokumenteret, at den er hurtigere til at presse mælk ud over en periode på 20 minutter end en dobbelt hospitalsbrystpumpe, når den bruges i forbindelse med sekventiel pumpning hos mødre, der har født for tidligt.