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Udgået
Natural
Med 125 ml flaske
Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i flasken, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i flasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk helt naturligt nemmere til.
Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger for at gøre mælketilstrømningen mest behagelig for dig.
Vores massagepude har fået en ny, blød og fløjlsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Puden er designet til forsigtigt at efterligne barnets sutterytme og hjælpe med at stimulere tilstrømningen.
Priser
4.3
ud af 5
210
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
villaeko
24/10/2017
Sverige
Skonsam och effektiv bröstpump
Efter att ha testat den här bröstpumpen är mitt samlade intryck väldigt positivt. Den är lätt att använda och väldigt självförklarande. Jag var orolig att det skulle göra ont i brösten när jag inte själv pumpade (har tidigare använt Philip Avents manuella bröstpump), men det var nästan tvärtom. Pumpen har flera steg så brösten får möjlighet att vänja sig, och sen är det bara att låta pumpen jobba. Tyvärr var den inte riktigt lika effektiv som jag hade hoppats, men det är ju ingen garanti att alls kunna släppa mjölk till pump, så jag är glad att jag överhuvudtaget kan pumpa. Rekommenderar den varmt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Milllans
23/10/2017
Sverige
Mycket nöjd
Efter att ha använt den hör bröstpumpen ett tag så är jag mycket nöjd. Den är enkel att använda och enkel att rengöra. Det bästa för mig är att den är så pass enkel att använda att jag kan pumpa det ena bröstet samtidigt som jag ammar från det andra. Det kommer ett behagligt flöde och den känns nästan som massage. Rekommenderar den starkt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
PÄ808
22/10/2017
Sverige
Jättebra
Underbar! Underlättar mitt liv enormt. Pumpar 3 gånger per dag och då har dottern mat över hela dagen. Gör pappan lika delaktig och att jag inte är låst. (Även kunnat frysa om man ska ha barnvakt eller man ska göra något jobb) Den är lättanvänd. Portabel så man kan pumpa i bilen lika väl (batteri el sladd) Bra att det var olika lägen. I början innan man vant sig. En bra övergång då de var mjukare och mindre tryck än av barnets monstersugning :) Perfekt då hon inte heller fick något bra grepp. När jag fick mjölkstockning var detta räddningen! Ett nässpray på recept och en ordentligt(!) värmd vetekudde som jag hade på bröstet undertiden som jag pumpade! och samtidigt masserade med ej olja, Halleluja. Då såg man dessutom att det kom mjölk och exakt hur mycket hon får i sig. Sen är det en otrolig fördel att man kam ligga bakåtlutad utan att det rinner ut (behöver inte luta sig fram och sitta med en oskön hållning)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
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