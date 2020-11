Kompakt letvægts-design

Brystpumpen har et kompakt design, som gør det nemmere at holde og placere den på brystet. Den lille, lette basisenhed kan nemt placeres inden for behagelig rækkevidde for fuld kontrol under udmalkningen. For at gøre det ekstra praktisk i forbindelse med transport og opbevaring kan røret blot foldes rundt om basisenheden. Nem at bruge på farten med batterier.