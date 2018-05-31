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  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
  • Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst

Udgået

Philips AventEnkelt elektrisk brystpumpe

SCF332/31

4.6
| (94) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt
Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst
Sid komfortabelt, uden at du skal læne dig fremad, mens vores bløde massagepude blidt stimulerer mælketilstrømningen. Brug vores støjsvage pumpe hvor som helst og når som helst - selv med batterier. Den er nem at samle, tilpasse, bruge og rengøre
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Enkelt elektrisk brystpumpe med massagepude

Mere komfort, mere mælk*. Når som helst, hvor som helst

  • Pump når som helst og hvor som helst

  • Inkl. blød massagepude

  • Natural-flaske og -sut

Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i sutteflasken eller beholderen, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i sutteflasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk nemmere til.

Vælg den indstilling, der er effektiv og behagelig for dig

Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger, som gør mælketilstrømningen behagelig for dig.

Blød massagepude med masserende kronblade

Blød massagepude med masserende kronblade

Vores massagepude har en blød og fløjlsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Den ikoniske kronbladspude er designet til at efterligne barnets sutterytme og beregnet til forsigtigt at stimulere tilstrømningen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

94

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

31/05/2018

Norge

Norge

Perfekt

Veldig bra, bråker litt. Kan brukes med strøm og batteri angrer på at jeg ikke kjøpte dobbelt med en gang

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk brystpumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk brystpumpe

25/02/2019

Sverige

Sverige

Grymt bra bröstpump

Har använt denna pump nu i 1 månad och är väldigt nöjd! Hade en konkurrent produkt med min första son men tycker denna är mer effektiv och gillar utformningen bättre på denna. Tycker även denna är bekvämare att använda. Känns kraftfullare på ngt sätt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

20/06/2018

Sverige

Sverige

Användarvänlig bröstpump

Mycket smidig och användarvänlig bröstpump. Upplevde den tystlåten och smidig att rengöra och ta hand om. Smidig att sätta ihop första gången med hjälp av enkla instruktioner. Mjuk för bröstet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. Klinisk dokumenteret komfort: I en test udført på 110 mødre i USA, Storbritannien, Kina og Rusland i marts 2016 gav mødrene en gennemsnitlig score på 8,6/10 for Philips Avents ydeevne mht. komfort.

  2. Mere mælk: Uafhængige undersøgelser har vist, at der kan være en forbindelse mellem stressniveauet og mælkeproduktionen. Se www.philips.com/AVENT

  3. BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011