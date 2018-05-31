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Udgået
Pump når som helst og hvor som helst
Inkl. blød massagepude
Natural-flaske og -sut
Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i sutteflasken eller beholderen, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i sutteflasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk nemmere til.
Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger, som gør mælketilstrømningen behagelig for dig.
Vores massagepude har en blød og fløjlsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Den ikoniske kronbladspude er designet til at efterligne barnets sutterytme og beregnet til forsigtigt at stimulere tilstrømningen.
4.6
ud af 5
94
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
Cath89
31/05/2018
Norge
Perfekt
Veldig bra, bråker litt. Kan brukes med strøm og batteri angrer på at jeg ikke kjøpte dobbelt med en gang
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk brystpumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk brystpumpe
AlexS
25/02/2019
Sverige
Grymt bra bröstpump
Har använt denna pump nu i 1 månad och är väldigt nöjd! Hade en konkurrent produkt med min första son men tycker denna är mer effektiv och gillar utformningen bättre på denna. Tycker även denna är bekvämare att använda. Känns kraftfullare på ngt sätt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Loi91
20/06/2018
Sverige
Användarvänlig bröstpump
Mycket smidig och användarvänlig bröstpump. Upplevde den tystlåten och smidig att rengöra och ta hand om. Smidig att sätta ihop första gången med hjälp av enkla instruktioner. Mjuk för bröstet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.
Klinisk dokumenteret komfort: I en test udført på 110 mødre i USA, Storbritannien, Kina og Rusland i marts 2016 gav mødrene en gennemsnitlig score på 8,6/10 for Philips Avents ydeevne mht. komfort.
Mere mælk: Uafhængige undersøgelser har vist, at der kan være en forbindelse mellem stressniveauet og mælkeproduktionen. Se www.philips.com/AVENT
BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011