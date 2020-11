Komfortabel stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i sutteflasken eller beholderen, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i sutteflasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk nemmere til.