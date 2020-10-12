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  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
  • Mere komfort, mere mælk på mindre tid*

Udgået

Philips AventDobbelt elektrisk brystpumpe

SCF334/31

4.1
| (23) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt
Mere komfort, mere mælk på mindre tid*
Ultra Comfort-dobbeltbrystpumpen er velegnet, hvis du ikke har nok tid. Gør udmalkning hurtigere, og sid komfortabelt, mens den bløde massagepude blidt stimulerer mælketilstrømningen. Pumpen er støjsvag samt nem at samle, tilpasse, bruge og rengøre.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Dobbelt elektrisk brystpumpe med massagepude

Mere komfort, mere mælk på mindre tid*

  • Udmalk mere mælk på mindre tid

  • Inkl. blød massagepude

  • Rejsetaske og 2 flasker

Komfortabel stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Komfortabel stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i sutteflasken eller beholderen, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i sutteflasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk nemmere til.

Vælg den indstilling, der er effektiv og behagelig for dig

Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger, som gør mælketilstrømningen behagelig for dig.

Blød massagepude med masserende kronblade

Blød massagepude med masserende kronblade

Vores massagepude har en blød og fløjlsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Den ikoniske kronbladspude er designet til at efterligne barnets sutterytme og beregnet til forsigtigt at stimulere tilstrømningen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

23

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

2

12/10/2020

España

España

Super eficaz

Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.

Fordele

Velocidad y comodidad

Ulemper

Nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

26/05/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Fine kolf

Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.

Fordele

Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

17/12/2018

France

France

Bon produit

Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Tire-lait électrique double

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Tire-lait électrique double

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. 83 % af mødre, der ammer, er enige om, at den elektriske Philips Avent Comfort-dobbeltbrystpumpe er komfortabel at bruge – Uafhængig test foretaget hjemme hos 81 mødre i USA, august 2012.

  2. Mere mælk: Uafhængige undersøgelser har vist, at der kan være en forbindelse mellem et bedre komfortniveau og mælkeproduktionen. Se www.philips.com/AVENT

  3. BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011