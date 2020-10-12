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Udgået
Udmalk mere mælk på mindre tid
Inkl. blød massagepude
Rejsetaske og 2 flasker
Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i sutteflasken eller beholderen, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i sutteflasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk nemmere til.
Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger, som gør mælketilstrømningen behagelig for dig.
Vores massagepude har en blød og fløjlsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Den ikoniske kronbladspude er designet til at efterligne barnets sutterytme og beregnet til forsigtigt at stimulere tilstrømningen.
4.1
ud af 5
23
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Aida.mat.bau
12/10/2020
España
Super eficaz
Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.
Fordele
Velocidad y comodidad
Ulemper
Nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Wudy
26/05/2020
Nederland
Bekræftet køber
Fine kolf
Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.
Fordele
Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Lisalee
17/12/2018
France
Bon produit
Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Tire-lait électrique double
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/31 Tire-lait électrique double
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.
83 % af mødre, der ammer, er enige om, at den elektriske Philips Avent Comfort-dobbeltbrystpumpe er komfortabel at bruge – Uafhængig test foretaget hjemme hos 81 mødre i USA, august 2012.
Mere mælk: Uafhængige undersøgelser har vist, at der kan være en forbindelse mellem et bedre komfortniveau og mælkeproduktionen. Se www.philips.com/AVENT
BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011