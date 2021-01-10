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  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor
  • Inspireret af baby. Godt for mor

Udgået

Philips AventElektrisk brystpumpe

SCF397/11

4.4
| (231) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Inspireret af baby. Godt for mor
Gå ind i en ny æra med en perfekt balance mellem sugning og brystvortestimulering inspireret af den naturlige måde, som babyer drikker på. Den elektriske Philips AVENT-brystpumpe lader mælken flyde optimalt og tilpasser sig blidt til størrelsen og formen af din brystvorte
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigere til*

Inspireret af baby. Godt for mor

  • Dobbelt

  • Brug med ledning

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigere til*

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigere til*

Udmalk mere mælk på kortere tid* med en pude, der stimulerer brystet til at udmalke mælk ligesom en baby. Den kan nemt justeres fra stimuleringstilstand til udmalkningstilstand og anvender den helt rigtige mængde stimulering af brystvorten og sugning for at øge mælkestrømmen. Baseret på resultater fra tidspunkt for start af mælkestrømmen (tid til Milk Ejection Reflex - MER, også kaldet nedløbsrefleks).*

Blød og fleksibel silikonepude i én størrelse

Blød og fleksibel silikonepude i én størrelse

Én størrelse passer til alle. Fordi vi alle har forskellige former og størrelser, bøjer silikonepuden sig og tilpasser sig blidt til din brystvorte. Den passer til 99,98 % af alle brystvortestørrelser* (op til 30 mm).

Udmalk uden at læne dig forover

Udmalk uden at læne dig forover

Føl dig afslappet under udmalkning takket være et design, der giver dig mulighed for at sidde oprejst i stedet for at læne dig forover. Du behøver ikke læne dig forover - klinisk dokumenteret behagelig stilling under udmalkning*. Baseret på resultater fra kliniske forsøg af produktet med 20 deltagere (2019): 90 % af deltagerne finder stillingen under udmalkning behagelig (enkelt elektrisk). 95 % af deltagerne finder stillingen under udmalkningen behagelig (dobbelt elektrisk).

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

231

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

10/01/2021

Sverige

Sverige

Super pumpen!

I samarbete med Philips har jag testat den här pumpen. Jag har testat andra pumpar och alltid känt lite obehag, men den hör är super mjuk och jag känner inget obehag! Så nöjd! Den är lätt att använda och rengöra. Jag tycker den är skapligt tyst och snygg design. Jag rekommenderar den verkligen!

Fordele

Mjuk att använda

Ulemper

Ibga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump

09/01/2021

Sverige

Sverige

Fantastisk

I samarbete med Philips så har jag fått testa denna bröstpump I ca 2 månaders tid. Jag har haft en manuell innan som jag tyckt gjort lite ont så när jag fick chansen att testa denna så blev jag helsåld. Den är mjuk och skön och känns inte alls. Den har en snygg design och är enkel att förstå sig på. Den är som en dröm för bröstet. Jag som inte pumpar jätteofta tycker att den är rätt enkel att rengöra. Den är relativt tyst så den stör inte om man gör annat under tiden. Det enda negativa är nog att man måste sitta vid ett uttag så det hade varit skönt med laddningsbart batteri. Men jag skulle definitivt rekommendera denna till alla. Älskar den.

Fordele

Skön och mjuk

Ulemper

Att man måste sitta vid uttag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump

04/01/2021

Sverige

Sverige

Super smidig pump

Jag började använda bröstpump initialt för att få igång mjölkproduktionen då jag inte hade så mycket mjölk i början när min bebis kom. Jag är mycket nöjd med Philips avent pumpen. Den är liten och smidig, pumpar jättebra, bröstpumpskudden är mjuk och ger en behaglig komfort vid pumpning. Jag fick igång min mjölkproduktion mycket bra med den och när mjölen väl rann till kom det så mycket mjöl att jag valde att pumpa och lägga i kylen för flaskmatning. Det har funkat väldigt bra för mig och min bebis. Bra med pumpen: 1. Pumpar mycket effektivt Och smärtfritt. Bra med flera nivåer av pumptryckningar och Stimuleringsfunktion. 2. Är tystlåten, går att använda även när bebisen sover, har testat en annan pump som lät mycket mer 3. Liten och kompakt, lätt att ta med sig i väskan 4. Kompatibel med många andra flaskor av andra märken viket har varit superbra för oss för vi hade hunnit köpa flaskor av andra märken och de passade bra med denna pump 5. Snygg design

Fordele

Många fördelare enligt ovan

Ulemper

Skulle önskat att man kunde använda den även sladdlöst

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. Baseret på resultater fra start af mælkestrømmen (time to Milk Ejection Reflex-MER, også kaldet nedløbsrefleks) fra et klinisk forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for andre Philips-forgængeres pumpeteknologi fra Feasibility-undersøgelse med 9 deltagere (Holland, 2018)

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltagere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 kaukasiske deltagere, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagere, Australien).

  4. Baseret på spørgeskemaresultater for 1k pude fra klinisk forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019)

  5. BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011