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Udgået
Dobbelt
Premium
Genopladeligt batteri
Timerdisplay
Udmalk mere mælk på kortere tid* med en pude, der stimulerer brystet til at udmalke mælk ligesom en baby. Den kan nemt justeres fra stimuleringstilstand til udmalkningstilstand og anvender den helt rigtige mængde stimulering af brystvorten og sugning for at øge mælkestrømmen. Baseret på resultater fra tidspunkt for start af mælkestrømmen (tid til Milk Ejection Reflex - MER, også kaldet nedløbsrefleks).*
Én størrelse passer til alle. Fordi vi alle har forskellige former og størrelser, bøjer silikonepuden sig og tilpasser sig blidt til din brystvorte. Den passer til 99,98 % af alle brystvortestørrelser* (op til 30 mm).
Føl dig afslappet under udmalkning takket være et design, der giver dig mulighed for at sidde oprejst i stedet for at læne dig forover. Du behøver ikke læne dig forover - klinisk dokumenteret behagelig stilling under udmalkning*. Baseret på resultater fra kliniske forsøg af produktet med 20 deltagere (2019): 90 % af deltagerne finder stillingen under udmalkning behagelig (enkelt elektrisk). 95 % af deltagerne finder stillingen under udmalkningen behagelig (dobbelt elektrisk).
4.7
ud af 5
264
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
A-step
11/01/2021
Danmark
Kan varmt anbefales
Virkelig en god brystpumpe - når man skal bruge den, kan man sætte sig godt tilpas i sofaen, da man ikke skal læne dig forover, som flere andre kræver. Det er virkelig luksus! Den er nem at bruge. Da dens sugning og brystvortestimulering læner sig op af den naturlige måde babyer spiser på, har jeg kunne udmalke en meget større mængde mælk i forhold til andre elektriske brystpumper jeg har prøvet. Kan varmt anbefale dette produkt til alle kommende mødre der enten har brug for at pumpe ud, stimulere og øge sin mælkeproduktion eller har brug for at pumpe ud for at give på flaske, kan jeg varmt anbefale Philips Avent Elektriske brystpumpe - som ovenikøbet har genopladeligt batteri og timer.
Fordele
Nem at bruge, kan sidde tilbagelænede og pumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
MiMa-Lulu
11/01/2021
Danmark
Alle pengene værd!
Denne brystpumpe er simpelthen så god og virkelig nem at bruge, så det bliver nemt at pumpe og holde mælkeproduktionen ved lige. Første gang den skal samles, kan det godt virke en smule forvirrende, men det er det slet ikke. Den er både nem at samle, skille ad igen og nem at rengøre. Den er generelt bare nem! De forskellige indstillinger til hvilket vakuum niveau den skal være på, er lige til og det niveau man vælger, går den også op til næste gang man starter pumpen. Og det er så simpelt; det eneste du faktisk skal derefter, er at trykke på start eller stop. Der medfølger et silikoneindlæg som gør, at den føles behagelig mod brystet. Den er alle pengene værd og kan klart anbefales herfra!
Fordele
Flot design, virkelig nem at bruge
Ulemper
Ingen dårlige ting at sige om dette produkt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Frk.Nielsen
19/12/2020
Danmark
Virkelig effektiv
Jeg har I samarbejde med Philip testet deres brystpumpe. Jeg har prøvet flere forskellige, men det har ikke rigtig fungeret for mig, indtil jeg prøvede denne. Den er meget behagelig og effektiv, og jeg får hurtigt fyldt en flaske om, hvilket jeg aldrig har kunne før. Den er rigtig nem at betjene, og så kan jeg godt lide den har flere sugestyrker. Fint design, der ikke fylder meget, men med en tilpas lang ledning så den kan ligge i sofaen imens man selv sidder behageligt. Jeg har brugt den i en måneds tid nu, og fryseren er ved at være fyldt godt op med min mælk, til når Bette manden snart skal begynde på mos og grød. Den bedste brystpumpe jeg har prøvet!
Fordele
Effektiv, fint design der ikke fylder meget. Lang ledning. Flere indstillinger
Ulemper
Jeg har som sådan ingen imod. Måske at den larmer lidt, men tænker ikke den kan undgås.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.
Baseret på resultater fra start af mælkestrømmen (time to Milk Ejection Reflex-MER, også kaldet nedløbsrefleks) fra et klinisk forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for andre Philips-forgængeres pumpeteknologi fra Feasibility-undersøgelse med 9 deltagere (Holland, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltagere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 kaukasiske deltagere, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagere, Australien).
Baseret på spørgeskemaresultater for 1k pude fra klinisk forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019)
BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011