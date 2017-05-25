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  • Babyskeer med blød spids
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  • Babyskeer med blød spids
  • Babyskeer med blød spids
  • Babyskeer med blød spids
  • Babyskeer med blød spids
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  • Babyskeer med blød spids
  • Babyskeer med blød spids
  • Babyskeer med blød spids

Udgået

Philips AventBabyskeer til småbørn 6m+

SCF710/00

4.4
| (9) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Babyskeer med blød spids
Philips Avent SCF710/00-babyskeer til dit barns udviklingsstadier
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Avent-fravænning

Babyskeer med blød spids

0 % BPA

Nem at rengøre og tåler opvaskemaskine

Greb med lang rækkevidde

Greb med lang rækkevidde

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

9

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3
2

25/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent spoons

I got one of these spoons with a pack of Avent storage pots. It is brilliant and I am seeking out more. The handle is solid and has a good weight. The spoon is shallow so baby can actually eat everything from it. I would recommend these.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

13/05/2011

United Kingdom

United Kingdom

brilliant!

I was surprised but this spoon is actually the perfect feeding spoon. The orange part is silicon, so nice and soft, but usefully the white plastic part gives the handle just the right amount of rigidity. I have other silicone spoons that are not as good as the bowl part is too chunky & too rounded - this one has a nice "sharp" edge to it so you can wipe dribbles off without just smearing it further. I always recommend this now. Brilliant!!! - just need some other colours to choose from!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Top

Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Blød spids følger ikke med i USA