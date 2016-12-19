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Udgået

Philips AventBestik til små børn og rejseetui 12m+

SCF718/00

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Mere praktiske måltider på farten
Philips Avent-rejsebestiksættet SCF718/00 er en fremragende løsning til mødre, når de er ude. Rejsebestiksættet leveres med ske og gaffel til små børn på 12 m+ samt et rejseetui, der holder bestikket rent på farten.
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Mere praktiske måltider på farten

Barnets første ske og gaffel

Gribevenlig for små hænder - ideel til selvstændig spisning

Gribevenlig for små hænder - ideel til selvstændig spisning

Skridsikre håndgreb - gribevenlig, hviler på tallerken uden at glide

Skridsikre håndgreb - gribevenlig, hviler på tallerken uden at glide

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

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