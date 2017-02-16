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  • Opfordrer til spisning via sjov indlæring
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Udgået

Philips AventAvent justerbar begynderske 6m+

SCF722/00

4.5
| (13) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Opfordrer til spisning via sjov indlæring
Den justerbare Philips Avent-begynderske er særligt designet til at lære barnet at spise selv. Den har bøjeligt håndtag og spids, som du kan tilpasse til dit barns hånd og udviklingsbehov, i takt med at han/hun vokser.
Se alle fordele

Hjælper dit barn med at opøve egne spisefærdigheder

Opfordrer til spisning via sjov indlæring

Når baby selv skal lære at spise

Justerbart håndgreb og ske

Passer til barnets hånd og spisemæssige udviklingsfase

Perfekt til små hænder - ideel til selvstændig spisning

Tekniske specifikationer

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4.5

ud af 5

13

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

2
1

16/02/2017

Italia

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Bekræftet køber

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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21/01/2017

Italia

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Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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23/11/2016

Italia

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Ottimo prodotto

Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole

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