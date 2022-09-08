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Udgået
SHE3555BK/00
Friske beats, pumpende bas
Ultrasmå Philips Beamers-øretelefoner med stor baslyd har ovale slangeindsatser, som giver god komfort.
8,6 mm enheder/lukket bagside
In-ear
Ovalt lydrør giver en god, ergonomisk pasform, der passer til ørets form.
De indbyggede mikrofoner gør, at du nemt kan skifte fra at lytte til musik til at modtage telefonopkald, så du altid holder forbindelsen ved lige.
Philips Vibes in-ear-hovedtelefoner har effektive enheder i et kompakt design. De har en perfekt pasform med klar lyd med kraftig bas.
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