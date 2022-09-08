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Udgået
SHE3555RD/00
Friske beats, pumpende bas
Ultrasmå Philips Beamers-øretelefoner med stor baslyd har ovale slangeindsatser, som giver god komfort.
8,6 mm enheder/lukket bagside
In-ear
Ovalt lydrør giver en god, ergonomisk pasform, der passer til ørets form.
Ultrasmå øretelefoner, der passer perfekt i øret og skaber en forsegling, der blokerer den omgivende støj.
Ørepropper fås i 2 størrelser for at sikre en brugertilpasset og perfekt pasform.
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