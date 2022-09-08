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Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHE3555RD/00

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rød
Rød
Sort
Sort

Friske beats, pumpende bas

Ultrasmå Philips Beamers-øretelefoner med stor baslyd har ovale slangeindsatser, som giver god komfort.

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Kompakt design

Friske beats, pumpende bas

  • 8,6 mm enheder/lukket bagside

  • In-ear

Ovalt rør giver en ergonomisk god pasform

Ovalt lydrør giver en god, ergonomisk pasform, der passer til ørets form.

En perfekt in-ear forsegling blokerer for støj udefra

Ultrasmå øretelefoner, der passer perfekt i øret og skaber en forsegling, der blokerer den omgivende støj.

2 udskiftelige gummi-ørekapsler giver en optimal pasform

Ørepropper fås i 2 størrelser for at sikre en brugertilpasset og perfekt pasform.

Tekniske specifikationer

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