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Udgået
SHE3555WT/00
8,6 mm enheder/lukket bagside
In-ear
Ørepropper fås i 2 størrelser for at sikre en brugertilpasset og perfekt pasform.
De indbyggede mikrofoner gør, at du nemt kan skifte fra at lytte til musik til at modtage telefonopkald, så du altid holder forbindelsen ved lige.
Philips Vibes in-ear-hovedtelefoner har effektive enheder i et kompakt design. De har en perfekt pasform med klar lyd med kraftig bas.
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