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  • Friske beats, pumpende bas
  • Friske beats, pumpende bas

Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHE3555WT/00

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rød
Rød
Sort
Sort
Friske beats, pumpende bas
Ultrasmå Philips Beamers-øretelefoner med stor baslyd har ovale slangeindsatser, som giver god komfort.
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Kompakt design

Friske beats, pumpende bas

  • 8,6 mm enheder/lukket bagside

  • In-ear

2 udskiftelige gummi-ørekapsler giver en optimal pasform

Ørepropper fås i 2 størrelser for at sikre en brugertilpasset og perfekt pasform.

En indbygget mikrofon skifter fra musik til telefonopkald

De indbyggede mikrofoner gør, at du nemt kan skifte fra at lytte til musik til at modtage telefonopkald, så du altid holder forbindelsen ved lige.

Kraftig bas og klar lyd via effektive enheder

Philips Vibes in-ear-hovedtelefoner har effektive enheder i et kompakt design. De har en perfekt pasform med klar lyd med kraftig bas.

Tekniske specifikationer

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