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Original Philips OneUp 5000 Series Elektrisk moppe
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XV5113/01
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Quick Start Guide XV5113/all versions
Philips OneUp pude - Fliser/sten/betonUdskiftelig pude
Philips OneUp pude - Fliser/beton - 2pUdskiftelig pude
Philips OneUp pude - Træ/parket/linoUdskiftelig pude
Philips OneUp pude - Træ/parket - 2-pakUdskiftelig pude
Philips OneUpUSB-kabel
Philips OneUpUdskiftelig moppeklude – 1 stk.
Philips OneUpUdskiftelig moppeklude – 2 stk.
Philips OneUpGulvrengøringsmiddel
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