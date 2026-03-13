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Original Philips OneUp 5000 Series Elektrisk moppe

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Original Philips OneUp 5000 SeriesElektrisk moppe

XV5113/01

Original Philips OneUp 5000 Series Elektrisk moppe

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Manualer og dokumentation

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fil, 492.4 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV5113/all versions

  • PDF fil, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Dele og tilbehør

    • Philips OneUp pude - Fliser/sten/beton

    Philips OneUp pude - Fliser/sten/beton
    Udskiftelig pude

    XV1883/10
    • Til flise-, sten- og betongulve
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp pude - Fliser/beton - 2p

    Philips OneUp pude - Fliser/beton - 2p
    Udskiftelig pude

    XV1883/20
    • Til flise-, sten- og betongulve
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp pude - Træ/parket/lino

    Philips OneUp pude - Træ/parket/lino
    Udskiftelig pude

    XV1884/10
    • Til ægte træ, parket og linoleum
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp pude - Træ/parket - 2-pak

    Philips OneUp pude - Træ/parket - 2-pak
    Udskiftelig pude

    XV1884/20
    • Til ægte træ, parket og linoleum
    • Opsuger snavset vand og pumper rent vand ud
    • 2x hurtigere gulvtørring** end manuel moppe
    • Nemme at fjerne uden at du behøver at røre ved snavset
    • Kan genanvendes i op til 6 måneder
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    USB-kabel

    CRP1095/01
    • Kabellængde 1,5 m
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Udskiftelig moppeklude – 1 stk.

    XV1882/10
    • Gulv møder skånsom mikrofiber: Rengør hårde gulve, herunder sarte og ikke-absorberende gulve.
    • 50 % hurtigere tørring i forhold til manuel gulvvask: Vask og tør samtidigt for at få pletfri gulve.**
    • Nem at tage af: Designet til nem elektrisk gulvvask og rengøring uden rod.
    • OneUp-teknologi: Patenteret teknologi pumper rent vand, mens den stille opsuger snavset vand.
    • Genanvendelige i op til 6 måneder: De udskiftelige Philips OneUp-puder kan maskinvaskes og vaskes i hånden.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Udskiftelig moppeklude – 2 stk.

    XV1882/20
    • Gulv møder blid mikrofiber: Rengør hårde gulve, herunder sarte og ikke-absorberende gulve.
    • 50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuel mop: Mopper og tørrer samtidigt for pletfrie gulve.**
    • Let at fjerne: Designet til ubesværet elektrisk mopning og en rengøringsoplevelse uden rod.
    • OneUp-teknologi: Patenteret teknologi pumper rent vand, mens den lydløst suger snavset vand op.
    • Genanvendelig i op til 6 måneder: Philips OneUp-udskiftningspuder kan vaskes i maskine og i hånden.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Gulvrengøringsmiddel

    XV1892/02
    • Øger moppens holdbarhed: Nem og optimal dosering af rengøringsmiddel reducerer slid.
    • Nem dosering med kapsler til 40 rengøringssessioner: Ultrakoncentreret rengøringsmiddel giver en skånsom rengøring.
    • Hurtig tørring: Opnår 50 % hurtigere tørring sammenlignet med manuelle mopper for at give en pletfri rengøring.**
    • Økonomisk løsning: Én kapsel erstatter op til tre flasker med almindeligt rengøringsmiddel.
    • Kæledyrs- og familievenlig: Beskytter overflader og fremmer et sundere miljø.

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