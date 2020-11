Vores varehuse og distributionspartnere har taget ekstra hygiejneforholdsregler for at sikre en sikker levering til dit hjem. Vi holder konstant meget tæt øje med situationen, og vi arbejder meget tæt sammen med vores partnere, for at sikre at alle nødvendige helbreds- og hygiejnestandarder overholdes.

I visse områder, kan afhentningspunktet være lukket, men hjemmelevering er fortsat mulig. For at gøre det enklere for dig, tilbyder vi nu gratis levering på samtlige ordrer indtil den 30. juni 2020.

Nuværende leverancer kan tage lidt længere tid.