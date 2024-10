Hvad er Versunis råd til ejere af Philips ledningsfrie støvsugere 2000- og 3000 Series?​ Hvis du har købt Philips ledningsfrie støvsugere 2000- og 3000 Series, skal du registrere den for at få et gratis batteri og instruktioner om, hvordan du udskifter det på en sikker måde.​ Selvom risikoen for forbrugeren er lav, opfordrer vi dig til at gøre følgende:​ 1. Straks stoppe med at bruge støvsugeren, og tage stikket ud af opladningspunkterne 2. Placer produktet på gulvet 3. Aflad batteriet ved at tænde for produktet og lade det køre uafbrudt, indtil det holder op med at virke.​