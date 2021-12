Det vigtigste råd, du kan følge med hensyn til at fjerne pletter på et gulvtæppe, gælder især for rødvin: handl hurtigt! Så snart det er tørret ind, er det mere vanskeligt at fjerne (men dog ikke umuligt). Lad os vise dig, hvordan du kan fjerne både friske og gamle pletter på gulvtæpper, når de stammer fra rødvin.



Fjernelse af friske pletter på gulvtæppe: Rødvin



Drys en hel del salt hen over pletten, og lad det virke et stykke tid (dette trækker fugt ud af pletten). Fjern saltet med en kraftfuld støvsuger som eksempelvis Philips PowerPro Expert. Dens anti-allergifilter sørger for, at alt skidt i dit tæppe fjernes på hygiejnisk og effektiv vis. Hvis du stadig kan se rødvinspletten, kan du prøve at gentage de to forrige trin.

Tip: Fordi salt er en kraftfuldt tilgang, er det bedre at bruge vand med brus på sarte tæpper af høj kvalitet.



Fjernelse af gamle pletter på gulvtæppe: rødvin



Sprøjt en blanding af opvaskemiddel og koldt vand eller glasrens på pletten. Lad det virke i omkring en halv time. Forsigtigt dup området med køkkenrulle, indtil det er tørt.



Sørg altid for at duppe området. Hvis du gnubber, kan du risikere at presse pletten længere ned i tæppets fibre, hvilket er det sidste, du ønsker! Hvis du stadig kan se pletten, kan du gentage processen.