Dræber luftrensere vira? Svaret er ja! De fanger vira i deres filtre, hvilket fjerner dem fra luften. Det er klinisk dokumenteret, at Philips-luftrensere fjerner vira; i et rum forurenet med en influenzavirus fjernede vores luftrensere 99,97% af vira og aerosoler inden for kun en halv time.3 Bare sørg for, at du rengør og skifter filteret, når enhedens alarm lyder.

Det er vigtigt at huske, at størrelsen af dit rum eller kontor vil have en betydning for, hvor effektivt en luftrenser kan fjerne vira fra luften. Hvis du ønsker at bruge en luftrenser til vira i et større rum som eksempelvis et delekontor, er det en god ide at bruge en luftrenser med en højere renluftkapacitet (CADR). En luftrenser som en Philips Air Purifier Series 3000i egner sig til rum helt op til 135 m² i størrelse grundet dens høje renluftkapacitet, og den renser luften i mindre rum på 20 m² i løbet af blot otte minutter.