Den underliggende årsag til støvallergi er den samme, der gælder alle andre former for allergi: et allergen har fundet vej ind i din næse og forårsaget inflammation – det officielle navn for dette er allergisk rhinitis.1 De mest almindelige former for allergi inkluderer:



Høfeber: I dette tilfælde er det pollen, som er det allergen, der forårsager en reaktion i din krop.

Kæledyrsallergi: Allergiske reaktioner til kæledyr kan skyldes skæl (fra hud og hår) og dråber af spyt eller urin.





Hvis du lider af allergi, skyldes det at dit immunsystem reagerer på et harmløst allergen som om det er skadeligt. Denne respons fra dit immunforsvar indebærer en produktion af antistoffer, hvilket får dine celler til at udløse histamin, som fører til for meget slim og inflammation på indersiden af din næse.2