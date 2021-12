Hvis du lider af høfeber og allergi, har du måske tænkt over, om luftrensere er nyttige og gør en forskel for dine symptomer, og om du burde anskaffe dig en. Det korte svar er ja! Det er blevet klinisk dokumenteret, at luftrensere som f.eks. Philips Air Purifier Series 3000i reducerer allergener som pollen med helt op til 99,99%. Ved at fjerne pollenpartiklerne i luften undgår du, at de udløser din høfeber eller græsallergi.



Tip: En kvalitetsmaskine som Air Purifier Series 3000i-luftrenseren er et af de bedste midler mod høfeber, som findes – den har en høj renluftskapacitet (CADR), så det tager kun seks minutter for den at opfriske al luften i rummet. Filteret suger allergenerne ind og renser luften, så du slipper for at få pollen i øjnene, næsen eller svælget og i stedet har langt bedre luftkvalitet i dit hjem.



Nu ved du alt det, du har brug for at vide om årsager til høfebersymptomer og behandling af dem, hvor du blandt sidstnævnte finder nogle simple hjemmemidler. Benyt dig af disse tips, så du kan lindre din allergiske reaktion og reducere det omfang, du udsættes for allergener i.



