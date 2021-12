Du ved sikkert, hvad det vil sige at vende og dreje sig i løbet af en varm sommernat eller at ligge og fryse en kold vinternat. Lufttemperatur påvirker REM-søvnen, så det er meget vigtigt at have den helt rigtige temperatur i soveværelset for en bedre søvn, men hvad vil det helt præcist sige?



Hvis dit soveværelse er 12°C eller koldere, er det sandsynligt at du vil finde det mere svært at falde i søvn.

Hvis dit soveværelse er over 24°C, vil du muligvis føle dig alt for rastløs til at kunne falde i søvn.

Den ideelle temperatur er 16-18°C. Det kan måske lyde lidt køligt, men kroppens temperatur falder faktisk om aftenen for at forberede sig til søvn.





Husk at ældre personer og små børn ofte har brug for at soveværelset er lidt varmere. Et rumtermometer kan være nyttigt når man skal finde ud af om et værelse har den rette temperatur for dem, som skal opholde sig i det.



Nu har vi fået styr på den ideelle temperatur når vi skal sove, men hvad med forholdet mellem luftfugtighed og søvnkvalitet? Hvad er den bedste balance, hvor luften hverken er for tør eller fugtig? Sov bedre om natten ved at læse videre om, hvordan du blandt andet opnår den bedste luftkvalitet i dit hjem.