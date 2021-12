Når du skal vælge din juicepresser, er det en god idé at bruge lidt tid på at undersøge hvilke forskelle der er mellem de forskellige modeller. Hver model vil nemlig have betydning for smagen, konsistensen og indholdet af næringsstoffer på hver sin måde. Derudover kan modellen også have betydning for hvor længe din juice holder sig frisk. Vi deler her vores simple guide til de to mest almindelige juicepressere:

Centrifugaljuicer: Du kan selvfølgelig altid bruge en stavblender til at lave juice med, men det kommer til at gå ud over vitaminindholdet i juicen (og kan give dig trætte arme!). En juicepresser af høj kvalitet som f.eks. Avance Collection-juicepresseren fra Philips har et indbygget system hvor juicen hældes direkte i glasset, som du derefter kan opbevare i køleskabet, så juicen holder sig frisk. På denne måde reduceres iltning af juicen og tabet af vitaminer. Takket være maskinens to forskellige juiceindstillinger kan du vælge mellem en tyndere eller en tykkere konsistens af din juice.

Slowjuicer : Som navnet antyder, foregår juicepresningen langsomt og derfor mere skånsomt – men lad ikke navnet forvirre dig. Selv om de fleste slowjuicere har et lavere antal omdrejninger i minuttet, giver de dig stadig et glas frisk juice i løbet af ingen tid. Langsom? Ikke ligefrem. Skånsom? Absolut! Dette betyder også mere smag i din juice. MicroMasticating-slowjuiceren fra Philips har et unikt design uden et filter, som gør det nemt for dig at rengøre den på under et minut. Dens brede åbning giver dig mulighed for at friskpresse hele frugter (som er blevet skrællet og udstenet, hvis det er nødvendigt). En anden betydelig fordel ved denne slowjuicer er, at op til 90% af næringsstofferne fra frugt og grøntsager bevares takket være dens innovative MicroMasticating-teknologi*.