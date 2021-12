K-vitamin



K-vitamin er nødvendigt, for at vores blod er i stand til at størkne ordentligt, og du finder det hovedsageligt i bælgfrugter og grønne bladgrøntsager som spinat, salat og kål. Det anbefalede daglige indtag for teenagere i alderen 14 til 18 år er 75 mikrogram. Fra 19 år og over anbefales det, at man øger indtaget til 120 mikrogram for mænd og 90 mikrogram for kvinder. Mens der er flere vitaminer i grøntsager, når de spises rå, kan en hjemmebagt spinatquiche bestemt også bruges, når du gerne vil servere flere bladgrøntsager for familien.