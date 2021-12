Fiberrige fødevarer: Opskrifter og idéer til, hvordan du kan inkludere flere grøntsager og frugter i din kost

Sammenlignet med fuldkornsprodukter indeholder frugt og grøntsager færre fibre. Det betyder dog ikke at de ikke er gode fiberkilder; du kan stadig maksimere deres fiberindhold ved at tilberede dem på en særlig måde: ved at blende dem.

Kunne du godt tænke dig at vide, hvordan du kan lave en lækker puré? Smoothies eller smoothie bowls er lækre og nærende måder at spise flere fibre på. ProBlend-blenderen fra Philips har en særlig indstilling til smoothies, som blender ingredienserne ekstra fint så alle næringsstoffer og andre gode ingredienser frigives. Hvis du mangler en opskrift som indeholder fiberrige fødevarer, kan du give denne opskrift på en smoothie bowl med avocado et forsøg:

Ingredienser:

1 avocado (skåret i tern)

Limesaft

250 ml kokosmælk

1 spiseskefuld spirulinapulver eller agavesirup

Fremgangsmåde:

Kom alle ingredienserne i en blender. Blend indtil du har en blød og ensartet smoothie. Pynt med hindbær, cashewnødder og kokosflager.

Friskpresset juice er en anden god kilde til fiber. Du kan eksempelvis prøve denne lækre gulerods- og ingefærjuice, som du hurtigt kan lave. Sørg for, at du bruger et redskab som f.eks. en centrifugaljuicer fra Philips, som sørger for at op til 50% flere fibre bevares i din juice.

Som du kan se, er det slet ikke svært at inkludere fiberrige fødevarer i din kost. Med denne simple guide har du ikke kun fået et indblik i fibre og hvad de gør, men også fået et overblik over hvordan du kan inkludere flere fibre i kosten.

