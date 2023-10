Airfryer Combi 7000-serien XXL

Bliv en del af Airfryer-familien



NutriU-appen giver dig mulighed for at deltage i et fællesskab* af kokke over hele verden, der deler tips og tricks og diskuterer NutriU-opskrifter og artikler med andre brugere. Du kan komme i kontakt med andre ivrige kokke, dele nye måder at lave mad på eller blot holde styr på, hvad din familie og dine venner tilbereder. *Tilgængelig på udvalgte markeder