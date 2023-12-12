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Hvorfor skal jeg ryste maden i min Philips Airfryer?

Hvis du ryster maden i din Philips Airfryers kurv, sikrer du, at luften cirkulerer rundt om maden, hvis den er stablet i mere end ét lag. På den måde kan du også holde øje med farven og tilberedningsprocessen af ingredienserne for at opnå et mere ensartet madlavningsresultat.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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