Hvorfor skal jeg ryste maden i min Philips Airfryer?

Din Philips Airfryer anvender Rapid Air-teknologi, som lader luft cirkulere om maden. Ved at ryste maden er det med til at sikre, at luften kan nå alle madoverflader.

Sådan ryster du ingredienserne:

Træk gryden ud af apparatet i håndtaget, og ryst den. Sørg for, at dine pommes frites blandes godt under rystning – de nederste lag skal være øverst og omvendt – så du opnår et ensartet resultat.



Bemærk: Du behøver kun at ryste små ingredienser én gang. Hvis du ryster oftere, har det ikke en negativ indvirkning på slutresultatet.