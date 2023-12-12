Hvorfor skal jeg ryste maden i min Philips Airfryer?

Oplysningerne nedenfor gælder kun for modellerne HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 og NA352.



Når du tilbereder mad med de forudindstillede standardindstillinger, Auto Cook-programmer eller Smart Chef-programmer (afhængigt af din Airfryer-model), vil nogle Airfryer-modeller give dig besked med en biplyd, når du skal ryste maden. Du kan finde flere oplysninger om denne funktion i brugervejledningen, som også kan læses og downloades på www.philips.com/support. Du finder modelnummeret på din airfryer på mærkaten i bunden af apparatet.





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