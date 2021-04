Quick Clean Pod

Kun shavere, hvor der medfølger en Quick Clean Pod, er kompatible med dette system. Du kan hurtigt se, om din shaver er kompatibel med Quick Clean Pod ved at vende den på hovedet og trykke på tænd/sluk-knappen. Hvis du ser, at rensepåmindelsen (tre prikker) tænder, betyder det, at du kan bruge Quick Clean Pod til at rense denne shaver. I øjeblikket leveres følgende modelnumre med en Quick Clean Pod:

S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.