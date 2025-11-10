Alle Philips-shavere med et lille hul i midten af tre femkantede skærhoveder (fig. 1) kan rengøres med Philips Quick Clean Pod (fig. 2).

Det er dog ikke alle shavere, der leveres med et automatisk renseprogram. Hvis du vil finde ud af, om din shaver har det, skal du holde shaveren på hovedet og trykke på tænd/sluk-knappen.

Hvis der vises en animation med tre dråber på shaverens display, har shaveren et automatisk renseprogram, og den slukker automatisk, når programmet er gennemført.

Hvis der ikke vises en animation med tre dråber, har shaveren ikke et automatisk renseprogram. Den kan stadig rengøres ved hjælp af Quick Clean Pod, men den vil ikke følge en specifik rengøringscyklus, og du skal slukke shaveren manuelt, når den er ren.

Hvis din shaver ikke er kompatibel med Quick Clean Pod, kan alle vandtætte Philips-shavere rengøres under vandhanen med koldt eller varmt vand. Kig efter et lille ikon med en vandhane eller bruser/badekar på bagsiden af shaveren. Hvis et af disse ikoner er til stede, kan du rengøre shaveren under vandhanen.