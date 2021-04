Hvornår skal Philips-rensestationens patron skiftes?

Her kan du finde ud af, hvornår du skal udskifte rensepatronen, hvis du har et rensesystem til din Philips-shaver som f.eks. SmartClean (billede 1) eller Quick Clean Pod (billede 2).

Hvornår skal rensepatronen udskiftes Vi anbefaler, at du udskifter rensepatronen i din Philips-shavers rensesystem, når rensestationen indikerer det, eller når du ikke længere er tilfreds med dit rensesystems ydelse.



For SmartClean-systemet vises der et pilesymbol, der blinker orange, på enheden. I Quick Clean Pod vises et lille vinduesformet ikon (se billedet).



Hvis du bruger rensesystemet en gang om ugen, bør der være rensevæske til tre måneder i en patron. Hvis du er en mere hyppig bruger, skal patronen udskiftes meget tidligere, muligvis inden for en måned.



Philips-rensepatronen leveres med en særlig rensevæske, der er udviklet til denne enhed. Forsøg ikke at genopfylde patronen med en anden type renseopløsning. Dette kan beskadige din enhed.



Hvis du vil købe udskiftningspatroner til dit Philips-rensesystem, skal du besøge vores onlinebutik.



Sådan udskiftes rensepatronen i SmartClean-systemet Følg de enkle trin nedenfor for at udskifte Philips SmartClean-patronerne:



1. Træk det lille rum i bunden af SmartClean-systemet ud.

2. Tag SmartClean-patronen ud, og kassér den.

3. Anskaf en ny patron, træk dækslet op fra toppen, og sæt det tilbage i åbningen.



Dit SmartClean-system skulle nu være klar til brug med din Philips-shaver.

Sådan udskiftes rensepatronen i Quick Clean Pod 1. Drej og fjern toppen af Philips Quick Clean Pod.

2. Skru låget af patronen til Philips Quick Clean Pod.

3. Løft tappen på forseglingen, og træk i hjørnet for at fjerne forseglingen fra patronen til Philips Quick Clean Pod.

4. Tryk på det lille cirkelformede stykke på håndtaget på patronen til Philips Quick Clean Pod for at knække snapkrogen på håndtaget.

5. Placer patronen til Philips Quick Clean Pod i Philips Quick Clean Pod.