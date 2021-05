Din Sonicare er udstyret med en teknologi kaldet SenseIQ, som er en kombination af smarte funktioner, der holder øje med, hvordan du børster. Den registrerer tryk, bevægelse, dækning, varighed og frekvens for at give feedback i realtid og forbedre din børstning over tid.



SenseIQ-funktionerne omfatter:



- Feedback i realtid via lysringen i bunden af tandbørsten:

- Skrubbefeedback

- Trykfeedback



- Adaptive Intensity

- Automatisk justering af intensiteten for at beskytte dit tandkød, når du børster for hårdt



- Personlige anbefalinger

- Via Sonicare-appen, der er forsynet med kunstig intelligens



– Feedback om børsteadfærd (i appen)



Smart-funktioner er aktive, når SenseIQ-ikonet lyser på tandbørsten. Den lyser også for at bekræfte, når funktionerne er slået til eller fra.