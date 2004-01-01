Søgeord

    Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?

    Udgivet den 05. marts 2025

    Pleje- og skønhedsprodukter fra Philips (herunder shavere, barbermaskiner, trimmere, OneBlade, groomere, epilatorer, hårtørrere og Lumea IPL) kan tages med og bruges sikkert i udlandet, når nedenstående retningslinjer følges.

    Flyrejser

    Forskellige flyselskaber har forskellige regler for batteridrevne produkter om bord på fly. Kontakt altid dit flyselskab for at finde ud af, hvad deres specifikke regler er, før du rejser.

    For flyselskaber, der tillader litium-ion-batterier med 100 watt-timer eller mindre i håndbagage (et fælles, men ikke universelt krav), holder alle Philips-produkter til pleje og skønhed med et litium-ion-batteri sig inden for denne grænse.

    Hvis du er i tvivl, skal du altid kontakte dit flyselskab. 

    Opladning af dit Philips-produkt i udlandet

    Når du oplader dine pleje- og skønhedsprodukter fra Philips i udlandet, skal du altid kontrollere, at strømforsyningen i destinationslandet er kompatibel med specifikationerne for den oplader eller stikadapter, du bruger. Disse specifikationer er normalt trykt på selve stikket/adapteren.

    Hvis den eneste forskel er antallet af ben eller stikkets form, kan der bruges en almindelig rejsestikadapter sammen med det stik/den adapter, du bruger derhjemme.

