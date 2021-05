Det er bedst at vente med at introducere sutteflasken, indtil babyen er 3 til 4 uger gammel, og amningen er blevet etableret. Hvis du planlægger at vende tilbage på arbejde, bør du starte med at give flaske mindst to uger i forvejen, så du kan få løst eventuelle problemer i god tid i forvejen.

Det kan tage barnet et stykke tid at vænne sig til at blive madet med en sutteflaske.