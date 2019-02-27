Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SCF334/02
Natural
Indeholder 2x 125 ml flaske
Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i flasken, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i flasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk helt naturligt nemmere til.
Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger for at gøre mælketilstrømningen mest behagelig for dig.
Vores massagepude har fået en ny, blød og fløjlsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Puden er designet til forsigtigt at efterligne barnets sutterytme og hjælpe med at stimulere tilstrømningen.
Priser
3.9
ud af 5
27
Anmeldelser
Anna31
27/02/2019
Sverige
Effektiv och bekväm!
Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Nat517
15/08/2016
United Kingdom
So comfy!
Really can't complain about this pump. Gets milk out effectively and comfortably but it is noisy.. I'd like to be able to watch TV while I pump but I can't hear it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
SeNI
08/01/2013
United Kingdom
Fantastic product that's quick and easy to use
The Avnet double electric breast pump has help increase my milk supply. It helped me express double the amount of milk due to the double pump facility. I found the pump very easy to use and even easier to take apart in order to clean and sterilise it. The design of this pump allows u to pump will sitting back and relaxing, hence increasing your milk flow. I definately recommend this pump to other mums
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011
Et randomiseret, kontrolleret forsøg til sammenligning af metoder til udmalkning af mælk efter for tidlig fødsel (Jones m. fl. ADC 2001;85:F91).