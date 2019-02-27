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  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
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  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk
  • Mere komfort, mere mælk

Udgået

Philips AventKomfortabel og elektrisk dobbeltbrystpumpe

SCF334/02

3.9
| (27) Anmeldelser

1 pris

Mere komfort, mere mælk
Når du er afslappet, løber mælken nemmere til. Derfor har vi skabt vores mest behagelige brystpumpe til dato: Sid behageligt uden behov for at læne dig frem, og lad vores bløde massagepude stimulere mælketilstrømningen blidt.
Se alle fordele

Brystpumpe med massagepude

Mere komfort, mere mælk

  • Natural

  • Indeholder 2x 125 ml flaske

Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Brystpumpen har et unikt design, så mælken løber direkte fra dit bryst ned i flasken, selv når du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan sidde mere behageligt under udmalkning: Du behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al mælken ender i flasken. Når du sidder behageligt og afslappet under udmalkning, løber din mælk helt naturligt nemmere til.

Har en blid stimuleringstilstand og 3 pumpeindstillinger

Har en blid stimuleringstilstand og 3 pumpeindstillinger

Når den er tændt, starter pumpen automatisk i blid stimuleringstilstand for at få din mælk til at løbe. Vælg derefter mellem 3 pumpeindstillinger for at gøre mælketilstrømningen mest behagelig for dig.

Blød massagepude med varm fornemmelse

Blød massagepude med varm fornemmelse

Vores massagepude har fået en ny, blød og fløjlsagtig struktur, der giver en varm fornemmelse på huden for komfortabel, skånsom stimulering af mælketilstrømningen. Puden er designet til forsigtigt at efterligne barnets sutterytme og hjælpe med at stimulere tilstrømningen.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-961264

Anmeldelser

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3.9

ud af 5

27

Anmeldelser

27/02/2019

Sverige

Sverige

Effektiv och bekväm!

Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

15/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

So comfy!

Really can't complain about this pump. Gets milk out effectively and comfortably but it is noisy.. I'd like to be able to watch TV while I pump but I can't hear it

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

08/01/2013

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic product that's quick and easy to use

The Avnet double electric breast pump has help increase my milk supply. It helped me express double the amount of milk due to the double pump facility. I found the pump very easy to use and even easier to take apart in order to clean and sterilise it. The design of this pump allows u to pump will sitting back and relaxing, hence increasing your milk flow. I definately recommend this pump to other mums

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

  2. Et randomiseret, kontrolleret forsøg til sammenligning af metoder til udmalkning af mælk efter for tidlig fødsel (Jones m. fl. ADC 2001;85:F91).