Ja, du skal bruge tandtråd



Alle har på et tidspunkt fået stillet spørgsmålet af deres tandlæge: "Bruger du tandtråd"? Ideelt ville svaret være "ja". Det er endnu bedre trygt at kunne sige, at du bruger tandtråd korrekt, hvilket betyder, at du fjerner al plak effektivt fra tænderne.