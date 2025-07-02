Retroserien er inspireret af fortiden og forbinder bedstefars stil med nutiden med et effektivt batteri, Bluetooth og AI-mikrofoner, der reducerer vindstøj. Det er totalt retro. Og helt moderne.
Hvad er Century?
En kollektion i tre dele, der fejrer 100 år med Philips Sound, og som starter med dette års moderne retrosortiment.
100 år med innovation
For 100 år siden tog Philips sine første skridt indenfor lyd med lanceringen af sin første radio i 1927, hvilket var starten på et århundrede med innovation, der gav verden kassetten, boomboxen, CD'en og i år Century.
Mere på vej
Dette års retroserie er den første af tre Century-lanceringer, der hver især hylder en anden del af vores arv. Hold dig opdateret, der er mere på vej.
