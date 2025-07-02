Søgeord

    Century

    Century

    Retrostil skabt til i dag.

    The Tina – moderne retropladespiller

    Gammel ven. Nyt spin.

    TAV9000D/10

    Inspireret af den ikoniske Philips Philetta. Kombinerer kraftfuld, detaljeret lyd med streaming-klar Bluetooth- og appstyring.

    Retroserie

    Retro. Og moderne.

    Retroserien er inspireret af fortiden og forbinder bedstefars stil med nutiden med et effektivt batteri, Bluetooth og AI-mikrofoner, der reducerer vindstøj. Det er totalt retro. Og helt moderne.

    Hvad er Century?

    Hvad er Century?

    En kollektion i tre dele, der fejrer 100 år med Philips Sound, og som starter med dette års moderne retrosortiment.

    For 100 år siden tog Philips sine første skridt indenfor lyd.

    100 år med innovation

    For 100 år siden tog Philips sine første skridt indenfor lyd med lanceringen af sin første radio i 1927, hvilket var starten på et århundrede med innovation, der gav verden kassetten, boomboxen, CD'en og i år Century.

    Første Century retrokollektionsdel.

    Mere på vej

    Dette års retroserie er den første af tre Century-lanceringer, der hver især hylder en anden del af vores arv. Hold dig opdateret, der er mere på vej.

