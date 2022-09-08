Op til 5.000 kopper * uden afkalkning takket være AquaClean

Vores nye og patenterede innovation, AquaClean-vandfiltret, sikrer, at du får mest muligt ud af din fuldautomatiske kaffemaskine. Hvis du skifter filter, når maskinen beder om det, får du klart, rent vand uden at behøve at afkalke maskinen før efter 5.000 kopper. Når først AquaClean er installeret på din kaffemaskine, deaktiveres afkalkningsalarmen desuden automatisk.