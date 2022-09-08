ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Forlænger maskinens levetid
  • Forlænger maskinens levetid
  • Forlænger maskinens levetid
  • Forlænger maskinens levetid

Udgået

Vedligeholdelseskit

CA6707/10

Forlænger maskinens levetid
Vedligeholdelseskittet giver dig mulighed for at passe perfekt på dine kaffemaskiner ved at holde dem rene og velfungerende. Brug kun Philips-vedligeholdelsessæt for at sikre den maksimale levetid og sikkerhed for dine Philips- og Saeco-apparater.
Se alle fordele
Kompatible produkter
Series 2300

Series 2300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP2336/40

Series 3300

Series 3300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP3347/90

Bryg mere velsmagende kaffe

Forlænger maskinens levetid

  • Samme som CA6707/00

  • Kit til total beskyttelse

  • 2x AquaClean-filter og fedt

  • 6x mælkerens og 6x oliefjerner

Op til 5.000 kopper * uden afkalkning takket være AquaClean

Op til 5.000 kopper * uden afkalkning takket være AquaClean

Vores nye og patenterede innovation, AquaClean-vandfiltret, sikrer, at du får mest muligt ud af din fuldautomatiske kaffemaskine. Hvis du skifter filter, når maskinen beder om det, får du klart, rent vand uden at behøve at afkalke maskinen før efter 5.000 kopper. Når først AquaClean er installeret på din kaffemaskine, deaktiveres afkalkningsalarmen desuden automatisk.

Sikrer, at de bevægelige dele af maskinen kan bevæge sig frit

Sikrer, at de bevægelige dele af maskinen kan bevæge sig frit

Med smørefedtet kan du holde bryggeenheden i din espressomaskine i perfekt stand. Fedtet er helt fødevaresikkert.

Renere vand forlænger din espressomaskines levetid

Renere vand forlænger din espressomaskines levetid

Vandfiltret forlænger din espressomaskines levetid og sikrer, at du kan nyde en fantastisk kaffe i lang tid.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.