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Udgået
CA6707/10
Samme som CA6707/00
Kit til total beskyttelse
2x AquaClean-filter og fedt
6x mælkerens og 6x oliefjerner
Vores nye og patenterede innovation, AquaClean-vandfiltret, sikrer, at du får mest muligt ud af din fuldautomatiske kaffemaskine. Hvis du skifter filter, når maskinen beder om det, får du klart, rent vand uden at behøve at afkalke maskinen før efter 5.000 kopper. Når først AquaClean er installeret på din kaffemaskine, deaktiveres afkalkningsalarmen desuden automatisk.
Med smørefedtet kan du holde bryggeenheden i din espressomaskine i perfekt stand. Fedtet er helt fødevaresikkert.
Vandfiltret forlænger din espressomaskines levetid og sikrer, at du kan nyde en fantastisk kaffe i lang tid.
Anmeldelser
Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.