ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Vedligeholdelseskit

Udgået

Support

Vedligeholdelseskit

CA6707/10

Vedligeholdelseskit

Udgået

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Vedligeholdelseskittet giver dig mulighed for at passe perfekt på dine kaffemaskiner ved at holde dem rene og velfungerende. Brug kun Philips-vedligeholdelsessæt for at sikre den maksimale levetid og sikkerhed for dine Philips- og Saeco-apparater.

  • PDF fil
  • 28 May 2026

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig