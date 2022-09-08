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Udgået

Termokande

CP9209

Termokande
Denne termokande indsamler kaffen, der er lavet med din kaffemaskine. Det garanterer, at kaffen bevarer den rigtige smag og temperatur. Kompatibel med Philips Café Gaia.
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Kompatible produkter
Café Gaia

Café Gaia
Kaffemaskine

HD7544/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kaffemaskine

HD7546/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kaffemaskine

HD7548/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kaffemaskine

HD7542/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kaffemaskine

HD7549/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kaffemaskine

HD7548/20

Café Gaia

Café Gaia
Filterkaffemaskine, termokande

HD7546/20

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Termokande

  • Café Gaia

  • Sort

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