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Kaffekande

CRP716

Kaffekande
Denne kande opsamler kaffen, der er lavet med din kaffemaskine. Det garanterer, at kaffen bevarer den rigtige smag og temperatur. Kompatibel med Philips Grind & Brew-kaffemaskiner.
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Kaffekande

  • Grind & Brew

  • Sort

  • 12 kopper

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