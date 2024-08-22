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Manualer og dokumentation

Denne kande opsamler kaffen, der er lavet med din kaffemaskine. Det garanterer, at kaffen bevarer den rigtige smag og temperatur. Kompatibel med Philips Grind & Brew-kaffemaskiner.

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  • 22 August 2024

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