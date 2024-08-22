Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Kaffe
Alle serier
Cappuccinatore
Udgået
Support
CRP993
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Kan du lide en god kop cappuccino eller latte macchiato? Denne sorte cappuccinatore eller mælkeopskummer gør din mælk lækker cremet. Den passer til forskellige espressomaskiner.
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig