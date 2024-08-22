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Cappuccinatore

CRP993

Cappuccinatore

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Manualer og dokumentation

Kan du lide en god kop cappuccino eller latte macchiato? Denne sorte cappuccinatore eller mælkeopskummer gør din mælk lækker cremet. Den passer til forskellige espressomaskiner.

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  • 22 August 2024

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