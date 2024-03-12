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Dampstrygejern
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GC3106/02
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User Manual Philips Steam iron
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Alle (2)
Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan rengør jeg strygesålen på mit Philips-damp-/tørstrygejern?
Fnugfjerner
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke
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