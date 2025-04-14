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Azur Elite Dampstrygejern med OptimalTEMP-teknologi
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GC5036/20R1
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Effektivt, intelligent strygejern giver hurtigere et perfekt resultat. Stryg alt fra cowboybukser til silke uden risiko for brandmærker takket være OptimalTEMP-teknologien. Den avancerede DynamiQ-damptilstand sikrer en perfekt mængde kraftfuld damp, når der er behov for det*
Alle (3)
Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan rengør jeg strygesålen på mit Philips-damp-/tørstrygejern?
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Indikatoren for strygejernet er klar på Philips-strygejernet blinker
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke
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