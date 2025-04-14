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Azur Elite Dampstrygejern med OptimalTEMP-teknologi

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Azur EliteDampstrygejern med OptimalTEMP-teknologi

GC5036/20R1

Azur Elite Dampstrygejern med OptimalTEMP-teknologi

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Manualer og dokumentation

Effektivt, intelligent strygejern giver hurtigere et perfekt resultat. Stryg alt fra cowboybukser til silke uden risiko for brandmærker takket være OptimalTEMP-teknologien. Den avancerede DynamiQ-damptilstand sikrer en perfekt mængde kraftfuld damp, når der er behov for det*

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  • 14 April 2025

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