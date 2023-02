Bæredygtigt design for en grønnere fremtid

Bæredygtigt designet med 100 % biobaseret plast² for at reducere CO2-udledningen med 24 %¹ under produktionen. Dette banebrydende materiale vil helt sikkert have stor indflydelse på dit køkken og samtidig understøtte et mere positivt resultat for miljøet.