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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
100 % biobaseret plast²
Kapacitet på 1,2 l / 10 store kopper
Auto-sluk
Hvid silkemat finish
Den intelligente dyse inde i kanden cirkulerer den indstrømmende kaffe jævnt gennem kanden for at opnå en optimal og ensartet aroma, fra den første til den sidste kop.
Den automatiske slukningsfunktion slukker apparatet efter 30 minutter for at spare energi og yde ekstra sikkerhed. En fuld kande brygges på 10 minutter for yderligere at spare energi.
Bæredygtigt designet med 100 % biobaseret plast² for at reducere CO2-udledningen med 24 %¹ under produktionen. Dette banebrydende materiale vil helt sikkert have stor indflydelse på dit køkken og samtidig understøtte et mere positivt resultat for miljøet.
Priser
4.9
ud af 5
18
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
almostinho
03/06/2022
Portugal
Bekræftet køber
Café excelente
Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.
Fordele
Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas
Ulemper
Nada a considerar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
30/04/2022
Portugal
Del af kampagnen
Satisfação a cima de tudo
Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa
Fordele
Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha
Ulemper
Volume
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
foryou
26/04/2022
Portugal
Del af kampagnen
Excelente produto!!!
Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.
Fordele
É prática e funciona muito bem.
Ulemper
é um pouco grande.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
¹Beregningen er baseret på produktion af samme apparat med brug af bioplast vs. 100 % ny plast (eller ny polypropylen)
²Hovedkabinettet er fremstillet af 100 % PP-plast fra certificerede biobaserede kilder baseret på en materialebalance (BioPP er 82 % af den samlede plastmængde).