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  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre

Eco Conscious EditionFilterkaffemaskine, 1,2 l

HD5120/00

4.9
| (18) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

4 Priser

Morgenmaden er lige blevet bedre
Nyd din kaffes fantastiske smag og aroma hver morgen med elegant stil og upåklagelig ydeevne. Bæredygtigt design med 100 % biobaseret plast** og energibesparende funktioner, der gør det muligt at tage et lille skridt mod en grønnere fremtid.
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Med Philips Eco Conscious-kaffemaskine

Morgenmaden er lige blevet bedre

  • 100 % biobaseret plast²

  • Kapacitet på 1,2 l / 10 store kopper

  • Auto-sluk

  • Hvid silkemat finish

Aroma-twister, der giver en god smag og fyldig aroma

Den intelligente dyse inde i kanden cirkulerer den indstrømmende kaffe jævnt gennem kanden for at opnå en optimal og ensartet aroma, fra den første til den sidste kop.

Spar energi med den hurtige bryggetid og den automatiske slukning

Spar energi med den hurtige bryggetid og den automatiske slukning

Den automatiske slukningsfunktion slukker apparatet efter 30 minutter for at spare energi og yde ekstra sikkerhed. En fuld kande brygges på 10 minutter for yderligere at spare energi.

Bæredygtigt design for en grønnere fremtid

Bæredygtigt design for en grønnere fremtid

Bæredygtigt designet med 100 % biobaseret plast² for at reducere CO2-udledningen med 24 %¹ under produktionen. Dette banebrydende materiale vil helt sikkert have stor indflydelse på dit køkken og samtidig understøtte et mere positivt resultat for miljøet.

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.9

ud af 5

18

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

03/06/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Café excelente

Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.

Fordele

Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas

Ulemper

Nada a considerar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

30/04/2022

Portugal

Portugal

Satisfação a cima de tudo

Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa

Fordele

Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha

Ulemper

Volume

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

26/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto!!!

Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.

Fordele

É prática e funciona muito bem.

Ulemper

é um pouco grande.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹Beregningen er baseret på produktion af samme apparat med brug af bioplast vs. 100 % ny plast (eller ny polypropylen)

  2. ²Hovedkabinettet er fremstillet af 100 % PP-plast fra certificerede biobaserede kilder baseret på en materialebalance (BioPP er 82 % af den samlede plastmængde).