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Eco Conscious Edition Filterkaffemaskine, 1,2 l
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HD5120/00
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Hvor ofte skal jeg afkalke min Philips-kaffemaskine?
Conscious CollectionLåg til vandtank
Conscious CollectionFilterholder
Conscious CollectionLåg til kande
Conscious CollectionKaffekande
Kaffen fra min Philips-kaffemaskine er ikke varm nok
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