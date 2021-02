Tryk en enkelt gang for at få perfekt cappuccino eller latte macchiato

Philips' nye one-touch espressomaskine giver dig lækre espressovarianter som cappuccino og latte macchiato med et enkelt tryk på en knap. Bønnerne friskmales hver gang af den automatiske mølle. Mælken skummes og tilsættes kaffen automatisk, så du ikke behøver at skulle fumle med koppen under en varm dampdyse. Den unikke mælkebeholder sættes desuden nemt på maskinen, passer perfekt i køleskabet og kan tilmed maskinopvaskes. Med blot et enkelt tryk serveres dine foretrukne espressovarianter derhjemme på få øjeblikke.