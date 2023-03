Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Denne Saeco-espressomaskine leveres med den klassiske mælkeskummer, som baristaer kalder en “Pannarello”. Den udsender damp og skal nedsænkes i mælken for at frembringe en fremragende mælkeskum. Slip din indre barista løs ved at tilberede de skønneste mælkespecialiteter på den traditionelle måde!